Как сообщает Politeka.net, По случаю Дня ракетных войск и артиллерии в Украине, который приходится на 3 ноября, соцсети разразились поздравлениями. К поздравлениям присоединился популярный телеведущий Юрий Горбунов, который опубликовал по этому поводу пост на своей странице в Instagram.

Украинских артиллеристов без преувеличения можно назвать лучшими в мире, ведь их боевой опыт не сравнится ни с кем: они овладели большинством современных артиллерийских систем, которые находятся на вооружении в ведущих странах и искусно их применяют. Потому Юрий Горбунов показал красочное видео с работой наших защитников, которые борятся с оккупантами из рф.

"С праздником вас, ракетчики и артиллерия!! Вы сила, слава и мощь ВСУ!! Вы очищаете нашу землю от российского оккупанта!! Слава вам, наши защитники! Слава Украине!", - с гордостью написал Юрий Горбунов.

Пользователи сети также не смогли пройти мимо и выражали свое восхищение украинскими бойцами, которые нас защищают: "С праздником, спасибо вам за жизнь", "Низко вклоняюсь, спасибо вам наши дорогие", "Поздравляю с профессиональным праздником и желаю всем вам вернуться к своим родным живыми и невредимыми".

Напомним, Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.

Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.

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