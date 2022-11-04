Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Леся Нікітюк показала в соцмережах свої ранкові ритуали. Співачка Оля Полякова не втрималася і написала ведучій повідомлення, яким та одразу поділилася, не в змозі стриматись. Скрін листування між знаменитостями з'явився у Instagram Нікітюк.

Так, Леся Нікітюк показала, що щоранку п'є склянку води, до якої додає кілька крапель лимонного соку. Крім того, телеведуча заварює японський чай матчу та додає до нього молоко.

Оля Полякова подивившись відео, одразу написала телеведучій у директ і співачка з гумором поцікавилася: "Ти що хочеш бути безсмертною?)))".

Леся у відповідь опублікувала фото з ліфта, на якому позувала в спортивному луку і написала: "Просто хочу помахатись, що я класний блогер".

Варто зазначити, що з 2018 року Леся Нікітюк працює на "Новому каналі", де веде шоу "Хто проти блондинок?", "Le Маршрутка", "Хто згори?". Першого дня війни Нікітюк організувала для українських переселенців притулок в одній із шкіл Хмельницького. Вона допомагала людям з пошуком житла та харчування.

1 липня ведуча повідомила, що закрила притулок, оскільки потік людей суттєво зменшився.

Нагадаємо, Нікітюк зводила свого "мецената" в салон і показала результат.

Також Politeka писала, що Нікітюк у топіку показала, чого досягла з фітнес-тренером Боржемською.

Як Politeka повідомляла, Нікітюк висловилася на адресу Єфросініної після різкого відео.