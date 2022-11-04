Як повідомляє Politeka.net, український шоумен Анатолій Анатоліч розповів, що втратив заробіток під час війни. Телеведучий також зазначив, що багато зірок зараз займаються волонтерством.

Декілька днів тому ведучий прилетів до США, де вже провів благодійний аукціон, але хейтери і тут знайшли до чого причепитися. Анатоліч не витримав і відповів їм на своїй сторінці в Instagram.



Іван із Києва дорікнув шоумену за виїзд із країни, а він несподівано відповів у коментарях. Анатолій Анатоліч наголосив, що в Америку приїхав із благодійною метою, щоб зібрати гроші постраждалим від війни.

Крім того, телеведучий уточнив, що нічого не заробляє на цьому та навіть сам оплачує собі дорогу. Обурений, він порадив не писати марення, якщо не маєш жодного відношення до цього і нічого не розумієш у роботі благодійних концертів.

"Я в штатах, тому що у мене тут 3 інвенти за 8 днів і 5 великих інтерв'ю. Я міг би жити зараз у Франції з сім'єю чи в США, тому що маю на це юридичне право, але ні. Я витрачаю на проїзд у середньому 10 тисяч гривень за раз, щоб заїхати чи виїхати з країни, і якби ти мені це оплачував, або заплатив би хоч за один івент, який я провів, то міг би тут щось писати, а так не пиши тут марення, адже ти не маєш до цього жодного відношення", – обурився Анатолій Анатоліч .



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