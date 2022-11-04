Иван из Киева упрекнул шоумена за выезд из страны, а Анатолий Анатолич неожиданно ответил в комментариях.

Как сообщает Politeka.net, украинский шоумен Анатолий Анатолич рассказал, что потерял заработок во время войны. Телеведущий также отметил, что многие звезды сейчас занимаются волонтерством.

Несколько дней назад ведущий прилетел в США, где уже провел благотворительный аукцион, но хейтеры и здесь нашли к чему придраться. Анатолич не выдержал и ответил им на своей странице в Instagram.



Иван из Киева упрекнул шоумена за выезд из страны, а он неожиданно ответил в комментариях. Анатолий Анатолич подчеркнул, что в Америку приехал с благотворительной целью, чтобы собрать деньги пострадавшим от войны.

Кроме того, телеведущий уточнил, что ничего не зарабатывает на этом и даже сам оплачивает себе дорогу. Возмущенный, он посоветовал не писать бред, если не имеешь никакого отношения к этому и ничего не смыслишь в работе благотворительных концертах.

"Я в штатах, потому что у меня здесь 3 инвента за 8 дней и 5 больших интервью. Я мог бы жить сейчас во Франции с семьей или в США, потому что имею на это юридическое право, но нет. Я трачу на проезд в среднем 10 тысяч гривен за раз, чтобы заехать или выехать из страны. И если бы ты мне это оплачивал, или заплатил бы хоть за один ивент, который я провел, то мог бы здесь что-нибудь писать. А так не пиши здесь бред, потому что ты не имеешь к этому никакого отношения", – возмутился Анатолий Анатолич.



Напомним, что Анатолич заподозрил предательницу Тодоренко в отношениях с абьюзером.

Как сообщала Politeka, ведущий Анатолич вспомнил о разговоре с Лободой на третий день вторжения.

Также Politeka писала, что Анатолич сделал заключение о россиянах после видео из Новофедоровки.