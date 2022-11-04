Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик – відома українська телеведуча та художня гімнастка. А в останньому сезоні шоу "Маска" зірка вирішила спробувати свої сили, сховавшись під образом Феї. Лілія одружена з танцюристом Андрієм Диким, з яким познайомилася на "Танцях з зірками". Пара виховує двох дітей – Діану та Поліну. Не забуває Лілія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася осіннім чином серед "золотого" листя.
"Не зламають мене ні дощ, ні темрява, ні графіки відключення світла, ні самі знаєте, хто", - написала Лілія.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Пані Ліле, світитеся і пробачте світло добра нам. Шкода, що вранці зник позитивчик", "Краса яка! Ліля - ви натхнення!. Приємно дивитися", "Як і всі українці. Разом до перемоги... вільний і незламний народ величної країни ".
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Полякова розповіла, як насправді грузини ставляться до українців: "Виходиш в аеропорту, і одразу…"
"Готується до найгіршого": зірка "1+1" Падалко звернулася до українців із важливими новинами
Зірка "Зважені та щасливі" та екс-дружина Узелкова Боржемська вразила одкровенням про аб'юз: "Я помітила..."
ЗСУ витягли з поля бою пораненого медика окупантів, і ось що вона розповіла: "Обіцяли, що…"
Нагадаємо, Ребрик у яскравому осінньому ансамблі підкорила зовнішнім виглядом .
А ще Politeka повідомляла, що Ребрик постала в ідеальному образі для холодних днів
Також Politeka писала, що Ребрик емоційно вказала на неповноцінність росіян .