Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик – відома українська телеведуча та художня гімнастка. А в останньому сезоні шоу "Маска" зірка вирішила спробувати свої сили, сховавшись під образом Феї. Лілія одружена з танцюристом Андрієм Диким, з яким познайомилася на "Танцях з зірками". Пара виховує двох дітей – Діану та Поліну. Не забуває Лілія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася осіннім чином серед "золотого" листя.

"Не зламають мене ні дощ, ні темрява, ні графіки відключення світла, ні самі знаєте, хто", - написала Лілія.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Пані Ліле, світитеся і пробачте світло добра нам. Шкода, що вранці зник позитивчик", "Краса яка! Ліля - ви натхнення!. Приємно дивитися", "Як і всі українці. Разом до перемоги... вільний і незламний народ величної країни ".

Нагадаємо, Ребрик у яскравому осінньому ансамблі підкорила зовнішнім виглядом .

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