Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая и художняя гимнастка. А в последнем сезоне шоу "Маска" звезда решила попробовать свои силы, спрятавшись под образом Феи. Лилия замужем за танцором Андреем Диким, с которым познакомилась на "Танцях з зірками". Пара воспитывает двоих детей - Диану и Полину. Не забывает Лилия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась осенним образом среди "золотой" листвы.

"Не сломают меня ни дождь, ни тьма, ни графики отключения света, ни сами знаете кто", - написала Лилия.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Госпожа Лиля, светитесь и простите свет добра нам. Жаль, что утром исчез позитивчик", "Красота какая! Лиля -вы вдохновение!. Приятно смотреть", "Как и все украинцы. Вместе к победе... свободный и несгибаемый народ величественной страны".

Напомним, Ребрик в ярком осеннем ансамбле покорила внешним видом

А еще Politeka сообщала, что Ребрик предстала в идеальном образе для холодных деньков

Также Politeka писала, что Ребрик эмоционально указала на ущербность россиян



