Як пише Politeka.net , Алекс Топольський - відомий український бізнесмен, який став новим "Холостяком". Шоу з третього разу змогло стартувати і тепер українці можуть подивитися, чи знайшов своє кохання Алекс. Топольський же всіляко підігріває інтерес до проекту та розповів, яка проблема була з другим епізодом.

"Що сьогодні ми знову зустрічаємося з вами. Другий випуск вже сьогодні о 19:00. Тисніть вогонь, якщо чекали", - почав Топольський.

"Взагалі, зйомки другого епізоду були для мене максимально морально складними", - продовжив Алекс.

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"Якогось моменту я навіть мало не зірвав зйомки. По СТБ цього не покажуть, але тут я вам розповім вам", - написав зірка.

"Але сьогодні нехай ваша увага буде приділена випуску шоу, а я завтра покажу, що до нього не увійшло і розповім, чому він для мене був таким тяжким", - підсумував Алекс.

Нагадаємо, "Холостяк" Топольський мало не зірвав зйомки, за СТБ цього не покажуть

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