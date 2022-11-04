Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен, который стал новым "Холостяком". Шоу с третьего раза смогло стартовать и теперь украинцы могут посмотреть, нашел ли свою любовь Алекс. Топольский же всячески подогревает интерес к проекту и рассказал, какая проблема была со вторым эпизодом.
"Что, сегодня мы снова встречаемся с вами. Второй выпуск уже сегодня в 19:00. Жмите огонь, если ждали", - начал Топольский.
"Вообщем съемки второго эпизода были для меня максимально морально сложными", - продолжил Алекс.
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"В какой-то момент я даже чуть не сорвал съемки. По СТБ этого не покажут, но тут я вам раскажу вам", - написал звезда.
"Но сегодня пусть ваше внимание будет уделено выпуску шоу, а я завтра покажу, что в него не вошло и расскажу, почему он для меня был таким тяжелым", - подытожил Алекс.
Напомним, "Холостяк" Топольский чуть не сорвал съемки, по СТБ этого не покажут
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