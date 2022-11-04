Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський – відомий український співак, який переміг завдяки шоу "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. А після 24 лютого знаменитість почав активно займатися благодійними виступами, збираючи гроші на підтримку України. Не забуває Лазановський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А на нових кадрах Лазановський позував зі штангою, з якою присідав.
"Мої 110 кг на присідку. Раніше для мене це було нереально. Але ваша наполегливість - це крок до нових звершень", - написав Лазановський.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Полякова розповіла, як насправді грузини ставляться до українців: "Виходиш в аеропорту, і одразу…"
"Ви тупий?": "Холостячка" Мішина жорстко висловилася про українців, які ниють та критикують владу
Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу: "Попри всі трагедії..."
Раптово обірвалося життя відомої української співачки: "Наталочка, люба, як же так..."
"Страшно не любив день ніг. А тепер якось змінилося ставлення", - продовжив Лазановський на другому сторісі.
"Ну і обов'язково розтяжка наприкінці заняття. Хочеться сісти на шпагат і бути максі-гнучким. Але тут ще більше потрібна сила волі. Зможу?", - написав Лазановський.
Нагадаємо, переможець "Голос країни" Лазановський до сліз зворушив українців новим відео
А ще Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" Лазановський здивував пронизливим твором
Також Politeka писала, що переможець "Голос країни" Лазановський похвалився фізичною формою