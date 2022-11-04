Переможець "Голос країни" Сергій Лазановський показав, як тренується у спортзалі, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський – відомий український співак, який переміг завдяки шоу "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. А після 24 лютого знаменитість почав активно займатися благодійними виступами, збираючи гроші на підтримку України. Не забуває Лазановський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А на нових кадрах Лазановський позував зі штангою, з якою присідав.

"Мої 110 кг на присідку. Раніше для мене це було нереально. Але ваша наполегливість - це крок до нових звершень", - написав Лазановський.

"Страшно не любив день ніг. А тепер якось змінилося ставлення", - продовжив Лазановський на другому сторісі.

"Ну і обов'язково розтяжка наприкінці заняття. Хочеться сісти на шпагат і бути максі-гнучким. Але тут ще більше потрібна сила волі. Зможу?", - написав Лазановський.

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