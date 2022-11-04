Победитель "Голос країни" Сергей Лазановский показал, как тренируется в спортзале, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который победил благодаря шоу "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. А после 24 февраля знаменитость начал активно заниматься благотворительными выступлениями, собирая деньги в поддержку Украины. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А на новых кадрах Лазановский позировал со штангой, с которой приседал.

"Мои 110 кг на присест. Раньше для меня то было нереально. Но ваша настойчивость - это шаг к новым свершениям", - написал Лазановский.

"Страшно не любил день ног. А теперь как-то изменилось отношение", - продолжил Лазановский на втором сторис.

"Ну и обязательно растяжка в конце занятия. Хочется сесть на шпагат и быть макси-гибким. Но тут еще больше нужна сила воли. Смогу?", - написал Лазановский.

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