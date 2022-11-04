Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка до 24 лютого випустила лише одну пісню і навіть закинула цю ідею, адже ціна виробництва композиції виявилася набагато вищою за очікуваний ефект. А після повномасштабного вторгнення Леся встигла записати кілька композицій, що стали справжніми хітами.
Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Леся поділилася фотографією, де похвалилася стильним чином у пальті.
"Ви давно просите мене, щоб я показала вам свою другу половинку", – написала Нікітюк.
"Цей день настав", - продовжила Леся у сторіс.
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"У той момент, коли ми сфоткалися, зникло світло", - написала зірка.
"Якщо що, то він ліворуч", - додала Леся, перекладаючи свій анонс жартома, адже опублікувала повністю чорну картинку.
Нагадаємо, Нікітюк поділилася кумедним листуванням з Поляковою
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк у косметолога зізналася, як позбавляється зморшок новенькою процедурою.
Також Politeka писала, що Нікітюк грайливо підняла кофтинку і зізналася, як зустрічатиме перемогу