Телеведуча Леся Нікітюк показала стильний образ у пальті та розповіла про свою другу половинку.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка до 24 лютого випустила лише одну пісню і навіть закинула цю ідею, адже ціна виробництва композиції виявилася набагато вищою за очікуваний ефект. А після повномасштабного вторгнення Леся встигла записати кілька композицій, що стали справжніми хітами.

Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Леся поділилася фотографією, де похвалилася стильним чином у пальті.

"Ви давно просите мене, щоб я показала вам свою другу половинку", – написала Нікітюк.

"Цей день настав", - продовжила Леся у сторіс.

"У той момент, коли ми сфоткалися, зникло світло", - написала зірка.

"Якщо що, то він ліворуч", - додала Леся, перекладаючи свій анонс жартома, адже опублікувала повністю чорну картинку.

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