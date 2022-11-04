Телеведущая Леся Никитюк показала стильный образ в пальто и рассказала о своей второй половинке.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда до 24 февраля выпустила только одну песню и даже забросила эту идею, ведь цена производства композиции оказалась намного выше ожидаемого эффекта. А после полномасштабного вторжения Леся успела записать несколько композиций, которые стали настоящими хитами.

Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Леся поделилась фотографией, где похвасталась стильным образом в пальто.

"Вы давно просите меня, чтобы я показала вам свою вторую половинку", - написала Никитюк.

"Этот день настал", - продолжила Леся в сторис.

"В тот момент, когда мы сфоткались, пропал свет", - написала звезда.

"Если что, то он слева", - добавила Леся, переводя свой анонс в шутку, ведь опубликовала полностью черную картинку.

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