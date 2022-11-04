Як пише Politeka.net , Олександр Еллерт - відомий український гуморист, який пішов на шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Там зірка перемогла на проекті і пара деякий час зустрічалася, але зрештою не змогла побудувати відносини. А нещодавно Олександр поїхав до США, через що нарвався на критику українців. Не забуває Еллерт і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка прогулявся Нью-Йорком, де поговорив із зазомбованими російською пропагандою людьми.

"Ну що зробив! Чат-рулетка вийшла оффлайн", - написав зірка під відео.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Ахахахаха. Лікувався, горілку пив ...", "Росіянин і в африці росіянин", "Це - Брайтон, там таких багато)", "Нафіга нам слухати цього неадеквату ... Краще розумних людей пошукай", "І там ідіотів достатньо ".

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Еллерт показав свою дочку від минулих стосунків.

А ще Politeka писала, що Еллерт із "Холостячки" поділився цікавим спостереженням.

Також Politeka повідомляла, що Еллерт із "Холостячки" заінтригував новим проектом і звернувся до українців.



