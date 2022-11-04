Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист, который пошел на шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Там звезда победил на проекте и пара некоторое время встречалась, но в конечном итоге не смогла построить отношения. А недавно Александр уехал в США, из-за чего нарвался на критику украинцев. Не забывает Эллерт и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда прогулялся по Нью-Йорку, где поговорил с зазомбированными российской пропагандой людьми.

"Ну что, сделал! Чат-рулетка вышла оффлайн", - написал звезда под видео.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Ахахахаха. Лечился, водку пил…", "Россиянин и в африке россиянин", "Это - Брайтон, там таких много)", "Нафига нам слушать этого неадеквата.. ?? Лучше умных людей поищи", "И там идиотов достаточно".

Напомним, победитель "Холостячки" Эллерт показал свою дочь от прошлых отношений

А еще Politeka писала, что Эллерт из "Холостячки" поделился интересным наблюдением

Также Politeka сообщала, что Эллерт из "Холостячки" заинтриговал новым проектом и обратился к украинцам



