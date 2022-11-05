Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який переміг на шоу "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
"Я вже в Києві. Сьогодні день залізничника України. У сторіс ви можете розповісти особисту залізничну історію. Моя історія пов'язана з нелегальними персиками, дорога Джанкою – Київ", – сказав Клопотенко.
"Сьогодні прокинувся на вокзалі у Києві. Сьогодні день Укрзалізниці. Пропонується день відзначати так, щоб ділиться своїми історіями, ставити хештеги. У мене історія дуже проста", - додав Євген.
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"Хтось нелегально перевозив – а я нелегально їв. Плацкарти Укрзалізниці кохання", - написав Клопотенко на наступній сторіс.
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко дав українцям одразу кілька корисних порад.
А ще Politeka повідомляла, що Клопотенко із "Майстер Шеф" назвав продукти, які не варто давати своїм дітям
Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко здивував заявою, показавши відео зі своєю партнеркою