"Майстер Шеф" Євген Клоптенко розповів історію, яка пов'язує його з "Укрзалізницею", поділившись із фанами у блозі.

Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який переміг на шоу "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

"Я вже в Києві. Сьогодні день залізничника України. У сторіс ви можете розповісти особисту залізничну історію. Моя історія пов'язана з нелегальними персиками, дорога Джанкою – Київ", – сказав Клопотенко.

"Сьогодні прокинувся на вокзалі у Києві. Сьогодні день Укрзалізниці. Пропонується день відзначати так, щоб ділиться своїми історіями, ставити хештеги. У мене історія дуже проста", - додав Євген.

"Хтось нелегально перевозив – а я нелегально їв. Плацкарти Укрзалізниці кохання", - написав Клопотенко на наступній сторіс.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко дав українцям одразу кілька корисних порад.

А ще Politeka повідомляла, що Клопотенко із "Майстер Шеф" назвав продукти, які не варто давати своїм дітям

Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко здивував заявою, показавши відео зі своєю партнеркою



