"Мастер Шеф" Евгений Клоптенко рассказал историю, которая связывает его с "Укрзализныцею", поделившись с фанами в блоге.

Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который победил на шоу "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Я уже в Киеве. Сегодня день железнодорожника Украины. В сторис вы можете рассказать личную железнодорожную историю. Моя история связана с нелегальными персиками, дорога Джанкой - Киев", - сказал Клопотенко.

"Сегодня проснулся на вокзале в Киеве. Сегодня день Укрзализныци. Предлагается день отмечать так, чтобы делится своими историями, ставить хештеги. У меня история очень простая", - добавил Евгений.

"Кто-то нелегально перевозил - а я нелегально ел. Плацкарты Укрзализныци любовь", - написал Клопотенко на следующей сторис.

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