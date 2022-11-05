Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который победил на шоу "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Я уже в Киеве. Сегодня день железнодорожника Украины. В сторис вы можете рассказать личную железнодорожную историю. Моя история связана с нелегальными персиками, дорога Джанкой - Киев", - сказал Клопотенко.
"Сегодня проснулся на вокзале в Киеве. Сегодня день Укрзализныци. Предлагается день отмечать так, чтобы делится своими историями, ставить хештеги. У меня история очень простая", - добавил Евгений.
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"Кто-то нелегально перевозил - а я нелегально ел. Плацкарты Укрзализныци любовь", - написал Клопотенко на следующей сторис.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал украинцам сразу несколько полезных советов
А еще Politeka сообщала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" назвал продукты, которые не стоит давать своим детям
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко удивил заявлением, показав видео со своей партнершей