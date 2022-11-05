Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами всім цікавим.
А цього разу зірку заблокували автомобілем, і вона не змогла виїхати.
"Залишайте номер, коли навіть поспішайте кудись", - написала Нікітіна, показуючи авто втікача.
"У цікавому я становищі, я хочу виїхати, а не можу. І що хочу сказати, залишайте, будь ласка номери телефону під віконцем, окей, наступного разу? Хто б ти не був", - сказала Катя.
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"Я розумію, що я просто не повинна кудись там встигнути і всяке таке, але бляха ... Як зробити, щоб запрацювала сигналка? Ручку відкривала, не працює. Від чого в такій ситуації робити?", - написала Нікітіна. на другому стор.
Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" в корсеті та панчохах розбурхала фантазію перед сном.
А ще Politeka повідомляла, що зірка "Жіночого кварталу" у халаті з мереживом показала, яким буває ідеальний ранок.
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