Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" показала, яке лихо з нею сталося, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами всім цікавим.

А цього разу зірку заблокували автомобілем, і вона не змогла виїхати.

"Залишайте номер, коли навіть поспішайте кудись", - написала Нікітіна, показуючи авто втікача.

"У цікавому я становищі, я хочу виїхати, а не можу. І що хочу сказати, залишайте, будь ласка номери телефону під віконцем, окей, наступного разу? Хто б ти не був", - сказала Катя.

"Я розумію, що я просто не повинна кудись там встигнути і всяке таке, але бляха ... Як зробити, щоб запрацювала сигналка? Ручку відкривала, не працює. Від чого в такій ситуації робити?", - написала Нікітіна. на другому стор.

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