Катя Никитина из "Женского квартала" показала, какая беда с ней произошла, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз звезду заблокировали автомобилем и она не смогла выехать.

"Оставляйте номер, когда даже торопитесь куда-то", - написала Никитина, показывая авто беглеца.

"В интересном я положении, я хочу выехать, а не могу. И что хочу сказать, оставляйте, пожалуйста номера телефона под окошком, окей, в следующий раз? Кто бы ты ни был", - сказала Катя.

"Я понимаю, что я просто не должна куда-то там успеть и всякое такое, но бляха..... Как сделать, чтобы заработала сигналка? Ручку открывала, не работает. От что в такой ситуации делать?", - написала Никитина на втором сторис.

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