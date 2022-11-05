Як пише Politeka.net , Даша Ульянова - відома українська гімнастка, яка вирішила випробувати свої сили на проекті "Холостяк" із Максом Михайлюком. Спортсменці вдалося дійти до фіналу та перемогти, але побудувати стосунки пара не змогла. Натомість Ульянова стала успішною блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать сотні тисяч українців.

А цього разу Ульянова поділилася стильним чином у пальті та сукні. Зірка пройшлася паркінгом, вражаючи виглядом.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Яка красуня неймовірна", "Люблю вас, така щира", "Даша, ти повинен завжди посміхатися, тому що посмішка прямо якась красива. Більше пояснювати не збираюся", "Все красиво, але сумка червона не підходить", " Пацани з окопів передають привіт…", "І як завжди дашуня сонце, красуня", "Даша, яка ти гарна", "Ти просто супер".

Нагадаємо, Ульянова зізналася, чи допоміг їй "Холостяк" стати відомою

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