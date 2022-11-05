Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая решила испытать свои силы на проекте "Холостяк" с Максом Михайлюком. Спортсменке удалось дойти до финала и победить, но построить отношения пара не смогла. Зато Ульянова стала успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев.

А в этот раз Ульянова поделилась стильным образом в пальто и платье. Звезда прошлась по паркингу, впечатляя видом.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая красотка невероятная", "Обожаю вас, такая искренняя", "Даша, ты должен всегда улыбаться, потому что улыбка прямо какая-то красивая. Больше объяснять не собираюсь", "Все красиво, #но сумка красная не подходит", "Пацаны из окопов передают привет…", "И как всегда дашуня солнце, красавица", "Даша, какая ты красивая", "Ты просто супер".

Напомним, Ульянова призналась, помог ли ей "Холостяк" стать известной

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