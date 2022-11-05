Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая решила испытать свои силы на проекте "Холостяк" с Максом Михайлюком. Спортсменке удалось дойти до финала и победить, но построить отношения пара не смогла. Зато Ульянова стала успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев.
А в этот раз Ульянова поделилась стильным образом в пальто и платье. Звезда прошлась по паркингу, впечатляя видом.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Какая красотка невероятная", "Обожаю вас, такая искренняя", "Даша, ты должен всегда улыбаться, потому что улыбка прямо какая-то красивая. Больше объяснять не собираюсь", "Все красиво, #но сумка красная не подходит", "Пацаны из окопов передают привет…", "И как всегда дашуня солнце, красавица", "Даша, какая ты красивая", "Ты просто супер".
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Напомним, Ульянова призналась, помог ли ей "Холостяк" стать известной
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