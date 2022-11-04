Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "НеАнгели" протягом 15 років. А після початку повномасштабної війни зірка виїхала з України з дітьми до Нідерландів, де перебуває і зараз. При цьому зірка продовжує займатися творчістю та нещодавно випустила нову пісню, вразивши українців. Не забуває Слава і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Камінська поділилася кадрами, де показала свою дочку у купальнику. На задньому плані була сама Слава, але розмита фокусом.

"У кожної вродливої ​​дівчинки є подружка, яка завжди псує фото. Добре, що розфокус виправив фото цій вродливій дівчинці", - написала Слава.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Гармата", "А що то за тітка ззаду?", "Дівчатка і поганка, люблю тебе".

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