Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "НеАнгели" протягом 15 років. А після початку повномасштабної війни зірка виїхала з України з дітьми до Нідерландів, де перебуває і зараз. При цьому зірка продовжує займатися творчістю та нещодавно випустила нову пісню, вразивши українців. Не забуває Слава і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Камінська поділилася кадрами, де показала свою дочку у купальнику. На задньому плані була сама Слава, але розмита фокусом.
"У кожної вродливої дівчинки є подружка, яка завжди псує фото. Добре, що розфокус виправив фото цій вродливій дівчинці", - написала Слава.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" здивувала новими зізнаннями про себе
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