Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая была солисткой группы "НеАнгелы" на протяжении 15 лет. А после начала полномасштабной войны звезда уехала из Украины с детьми в Нидерланды, где находится и сейчас. При этом звезда продолжает заниматься творчеством и недавно выпустила новую песню, впечатлив украинцев. Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Каминская поделилась кадрами, где показала свою дочь в купальнике. А на заднем плане была сама Слава, но размыта фокусом.

"У каждой красивой девочки есть подружка, которая всегда портит фото. Хорошо, что расфокус исправил фото этой красивой девочке", - написала Слава.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Пушка", "А что то за тетка сзади?", "Девочки и поганка, люблю тебя".

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