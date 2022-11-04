Як пише Politeka.net , Влад Яма - відомий український танцюрист і хореограф, який останніми роками судив "Танці зі зірками", а до цього вирішував долі талантів на "Україна має талант". А після 24 лютого зірка забрав дитину та дружину та виїхав до США, де перебуває до цього дня. Зірка не повертається до України, воліючи переживати за батьківщину на відстані. А нещодавно колега Влада Євген Кіт вирішив зацікавитись, як після вторгнення Влад зміг залишити Україну.

"Для мене питання, як люди покинули країну? А як законним шляхом можна було це зробити, якщо о 5:30 ранку у нас було введено військовий стан. Це не моя справа, я цим займатися не буду, просто питання зависло в повітрі", - Запитав Євген.

Влад заявляв, що встиг залишити Україну законним шляхом.

Не забуває танцюрист і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішив потоскувати по батьківщині, поділившись зворушливими кадрами у сторіс.

"Як хочеться бути вдома", – написав Влад.

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А ще Politeka писала, що Євген Кіт з України має талант звернув увагу на дивина з від'їздом Ями з країни .

Також Politeka повідомляла, що Чмерковський з "Танців зі зірками" вважає поведінку Влада Ями неправильною



