Як пише Politeka.net , Влад Яма - відомий український танцюрист і хореограф, який останніми роками судив "Танці зі зірками", а до цього вирішував долі талантів на "Україна має талант". А після 24 лютого зірка забрав дитину та дружину та виїхав до США, де перебуває до цього дня. Зірка не повертається до України, воліючи переживати за батьківщину на відстані. А нещодавно колега Влада Євген Кіт вирішив зацікавитись, як після вторгнення Влад зміг залишити Україну.
"Для мене питання, як люди покинули країну? А як законним шляхом можна було це зробити, якщо о 5:30 ранку у нас було введено військовий стан. Це не моя справа, я цим займатися не буду, просто питання зависло в повітрі", - Запитав Євген.
Влад заявляв, що встиг залишити Україну законним шляхом.
Не забуває танцюрист і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішив потоскувати по батьківщині, поділившись зворушливими кадрами у сторіс.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Йдуть жорстокі бої": окупанти намагаються оточити ЗСУ, названо небезпечний напрямок
"До 80 атак щодня": ситуація на фронті загострилася, росіяни наступають
"Ви тупий?": "Холостячка" Мішина жорстко висловилася про українців, які ниють та критикують владу
Зірка "Кріпосної" Сагайдачна розірвала дружбу з Байрак та назвала причину: "Оксана заблокирована..."
"Як хочеться бути вдома", – написав Влад.
Нагадаємо, Влад Яма з "Танців зі зірками" приголомшив виглядом з довгим волоссям: несподівані кадри
А ще Politeka писала, що Євген Кіт з України має талант звернув увагу на дивина з від'їздом Ями з країни .
Також Politeka повідомляла, що Чмерковський з "Танців зі зірками" вважає поведінку Влада Ями неправильною