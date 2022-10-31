Хореограф Влад Яма из "Танців з зірками" показал себя с длинными волосами, впечатлил видом.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский хореограф, который судил "Танці з зірками". Звезда сразу же после 24 февраля забрал жену и ребенка, переехав в США. После этого звезда не приезжал в Украину, за что неоднократно подвергался критике со стороны фанатов. А жена Влада Лилия даже заявила, что спрашивать некорректно, почему ее муж не отправился защищать свой дом. Не забывает танцор и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Влад поделился кадрами, где работал диджеем на вечеринке. Звезда был в бандане и с длинными волосами.

До этого звезда в своем блоге поделился кадрами с "Танців з зірками".

"Волноваться, радоваться, огорчаться, одеваться, гримироваться, поддерживать, критиковать, удивляться, комментировать, присматриваться, танцевать, шутить, снова критиковать… На глазах у миллионов людей", - написал Влад.

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