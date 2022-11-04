Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и хореограф, который в последние годы судил "Танці з зірками", а до этого решал судьбы талантов на "Україна має талант". А после 24 февраля звезда забрал ребенка и жену и выехал в США, где находится по сей день. Звезда не возвращается в Украину, предпочитая переживать за родину на расстоянии. А недавно коллега Влада Евгений Кот решил заинтересоваться, как после вторжения Влад смог покинуть Украину.

"Для меня вопрос, как люди покинули страну? А как законным путем можно было это сделать, если в 5:30 утра у нас было введено военное положение. Это не мое дело, я этим заниматься не буду, просто вопрос завис в воздухе", - спросил Евгений.

Влад же заявлял, что успел покинуть Украину законным путем.

Не забывает танцор и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решил потосковать по родине, поделившись трогательными кадрами в сторис.

"Как хочется быть дома", - написал Влад.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" огорошил видом с длинными волосами: неожиданные кадры

А еще Politeka писала, что Евгений Кот из "Україна має талант" обратил внимание на странность с отъездом Ямы из страны

Также Politeka сообщала, что Чмерковский из "Танців з зірками" считает поведение Влада Ямы неправильным



