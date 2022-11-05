Як пише Politeka.net , Алекс Топольський – відомий український бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк", учора ввечері завершився вже другий випуск проекту. У мережі бурну обговорюють рішення чоловіка, через яке пішли одразу кілька учасниць.

Так, цього разу показали другий випуск 12-го сезону шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Хто залишив проект за результатами першого побачення: 21-річна Елізабет зі Стокгольму, 32-річна охоронець Оля з Києва, 28-річна Настя з Одеси, 24-річна Настя з Дніпра, 27-річна Олена з Києва та 19-річна Аделіна з Києва .

У мережі відразу обговорили ставлення до дівчат, що залишилися:

«Я за Сашу, Катю та Аліну😍подобаються ці дівчата, приємно подивитися та спостерігати далі❤️; Саша Аліна та Катя. Мені сподобалася Аліна не очікувала, що вона така добра дуже зацікавила 🥺; Катя та Аліна; Саша з Харкова, то кохання ❤️; Катя, Саша (і вибухова), Аліна (після сьогоднішнього випуску) ще Медуза сподобалася. Сашко та Оля під ❓; Алекс досить розсудливий, думає головою».

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