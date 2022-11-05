Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка вирішила розвіяти міф про те, що штамп у паспорті нічого не змінює, та довести зворотнє.
"По моїх відчуттях і історіях моїх знайомих, здається, хлопці в свідомому віці вже в перший рік розуміють чи будуть вони одружуватись з цією дівчиною чи ні.. далі вже діло часу, і коли і хлопець і дівчина морально вже будуть до цього готові, питання, що змінює штамп в паспорті- не виникає. Коли ви дівчина і хлопець- ви придивляєтесь один до одного і вам набагато легше розійтись, якшо щось не склалось. Коли ж ви чоловік і дружина- ви наче зливайтесь в одну судину життя, а з цього моменту головною вашою задачею стає забезпечити комфорт і щастя цій судині❤️", — пише Ганна Трінчер.
Співачка також пояснила, як змінюється ставлення до сварок після офіційно укладання шлюбу.
"Через призму цього «не потрібного» штампу в сварках перше про що ви згадуєте, що ви одне ціле, і ображаючи його/ її, ви ображаєте себе, знецінуючи його/її, в першу чергу знецінюється себе. Тут ви скажете «у нас так відбувається і без заміжжя», так, це круто, але погодьтесь, в сварках ми зазвичай спершу переймаємось за свої почуття, які і затьмарюють нам об‘єктивність, так от після заміжжя ця картинка дійсно змінюється", — додала артистка та побажала всім міцного кохання.
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Нагадаємо, Анна Трінчер осоромилася під час зйомок.
Також повідомлялось, що Анна Трінчер відмовилася брати прізвище чоловіка, і в родині вибухнув серйозний конфлікт.
У скандал навіть втрутилися батьки, а їхні друзі намагаються допомогти їм знайти компроміс.