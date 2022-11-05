В этот раз на своей странице в Instagram звезда решила развеять миф о том, что штамп в паспорте ничего не меняет, и доказать обратное.

"По моим ощущениям и историям моих знакомых, кажется, ребята в сознательном возрасте уже в первый год понимают будут ли они жениться на этой девушке или нет.. дальше уже дело времени, и когда и парень и девушка морально уже будут к этому готовы, вопрос, что меняет штамп в паспорте - не возникает. Если вы девушка и парень- вы присматриваетесь друг к другу и вам гораздо легче разойтись, если что-то не сложилось.Когда же вы муж и жена- вы словно сливайтесь в один сосуд жизни, а с этого момента главной вашей задачей становится обеспечить комфорт и счастье этому сосуду ❤️", - пишет Анна Тринчер.

Певица также объяснила, как меняется отношение к ссорам после официально заключения брака.

"Через призму этого «не нужного» штампа в ссорах первое о чем вы вспоминаете, что вы одно целое, и оскорбляя его/ее, вы обижаете себя, обесценивая его/ее, в первую очередь обесценивается себя. Здесь вы скажете «у нас так происходит и без замужества», да, это круто, но согласитесь, в ссорах мы обычно сначала переживаем за свои чувства, которые и омрачают нам объективность, так вот после замужества эта картинка действительно меняется", — добавила артистка и пожелала всем крепкой любви.

Напомним, Анна Тринчер оконфузилась во время съемок.

Также сообщалось, что Анна Тринчер отказалась брать фамилию мужа, и в семье разразился серьезный конфликт.

В скандал даже вмешались родители, а их друзья пытаются помочь им найти компромисс.