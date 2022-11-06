Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, на якому показала свій виступ та висловила подяку українським захисникам.

Як виявилося, Ліда стала зірковою гостею вар'єте "Рояль" у Києві та показала відео зі сцени. За словами артистки, вона дедалі частіше бачить у залі українських військових. І у своєму відео вона зі сцени звертається саме до них. Ліда зазначила, що якби не ці хлопці та дівчата, вони не змогли б виступати на цій сцені.

У підписі до публікації Ліда висловила ще раз свою подяку: "Інколи важко скласти зі слів усю вдячність до наших героїв, інколи здається, що будь-яких слів буде замало… Щоразу на @royal_varietyshow присутні наші герої: красиві, молоді, неймовірні хлопці та дівчата, з глибокими очима, та великим сердцем… Кожного шоу, виходячи на сцену, я точно розумію завдяки кому я маю можливість продовжувати робити свою справу… Цей момент на відео — назавжди у серці. Сьогодні кожен українець знає точне значення словам ВДЯЧНІСТЬ, ГОРДІСТЬ та ВІРА! І це все ВИ, наші захистники та захистниці!".

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