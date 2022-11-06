Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором показала свое выступление и выразила благодарность украинским защитникам.

Как оказалось, Лида стала звездной гостьей варьете "Рояль" в Киеве и показала видео со сцены. По словам артистки, она все чаще видит в зале украинских военных. И в своем видео она со сцены обращается именно к ним. Лида отметила, что, если бы не эти парни и девушки, они не смогли бы выступать на этой сцене.

В подписи к публикации Лида выразила еще раз свою благодарность: "Иногда трудно сложить со слов всю благодарность к нашим героям, иногда кажется, что любых слов будет мало. Каждый раз на @royal_varietyshow присутствуют наши герои: красивые, молодые, невероятные ребята, с глубокими глазами, и большим сердцем. Каждое шоу, выходя на сцену, я точно понимаю благодаря кому у меня есть возможность продолжать делать свое дело. Этот момент на видео – навсегда в сердце. Сегодня каждый украинец знает точное значение словам благодарности, гордости и веры! И это все ВЫ, наши защитники и защитницы!".

Напомним, "Это еще не конец": Тринчер в кружевном комплекте хвастнула десятком татуировок, видео.

Как сообщала Politeka, "Приезжай в Николаев, дорогая": запроданка Лорак засветилась в Испании и получила жесткий ответ украинцев.

Также Politeka писала, что "Мой красавчик": Снежана Бабкина показала сына, который уже на голову выше нее.