Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши незвичайні кадри із модною та дуже актуальною обновкою.

Як видно, Анна показала свою нову сумку із цікавим принтом. Справа в тому, що ця сумка розмальована на тему війни. На ній кілька написів англійською: "Займайтеся коханням, а не війною" та "Росія - країна-терорист".

У підписі до публікації Неплях написала: "Ну й навіщо ці дорогі сумки, якщо вони не відбивають твій світ? Психанула так, що тепер відбиває!". Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію моделі: "Круто вийшло", "Аня! Це вогонь", "Як сміливо", "Ви самі це зробили? Вийшов просто кайф", "Розрив!", "Шикарно вийшло", "Very true .Героям Слава", "Краса", "Супер, ідея вогонь", "Мені подобається", "Дуже красиво".

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