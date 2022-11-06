Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про зміни в собі, викликавши відгук багатьох знаменитостей.

Марія та бізнесмен Тимур Хромаєв виховують двох дітей. У 2004 році в них народилася дочка Нана, а в 2014 - син Олександр. Після початку повномасштабного вторгнення рф ведуча з дітьми переїхала до Європи.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єфросиніна розмістила своє чорно-біле фото та коротко, але потужно висловилася про внутрішні зміни.

"Як же багато змін я відчуваю в собі. І страшно, і радісно - більш живою та настільки чесною з собою я не була ніколи", — зізнається Маша.

у коментарях та просто лайками на публікацію відреагувало багато знаменитостей, серед яких Леся Нікітюк, Алан Бадоєв, Соня Плакидюк, Юлія Саніна, Ліда Лі, Альона Альона, Андрій Бедняков, Володимир Ярославський та інші.

Шанувальники також підтримали ведучу в коментарях:

"Тим приємніше дивитись Вас із Ольгою. Коли наступний випуск "Дорослих дівчаток"?";

"Маруся, ви справились і надзвичайно красиво розмовляєте українською мовою, багатьом треба брати з вас приклад";

"Так,ця клята війна змінила нас і все навкруги, але я бачу дуже багато позитивних змін і в собі, і в своїх дітях, і в українцях";

"Ви справжня!! Ми всі відчуваємо в собі зміни, стаємо більш живі, тому що починаємо цінувати те, що було для кожного буденністю. Тому все, що нас не вбиває, робить нас сильніше".

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбитися до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вмовила сина сфотографуватися і показала, на кого він схожий.