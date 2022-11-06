З 2018 року Леся Нікітюк працює на "Новому каналі", де веде шоу "Хто проти блондинок?", "Ле Маршрутка", "Хто зверху?". Від початку повномасштабного вторгнення рф зірка організувала для українських переселенців притулок в одній зі шкіл Хмельницького, допомагала людям з пошуком житла та харчування. Пізніше ведуча повідомила, що закрила притулок, оскільки потік людей суттєво зменшився, та активно взялася за зйомки нового сезону "Ле Маршрутки".
Уже готовий попередній монтаж третього сезону, тож Нікітюк на своїй сторінці в Instagram вирішила поділитися з українцями емоційними кадрами. Вже після опівночі Леся зі сльозами на очах дивилася, що їй із командою вдалося назнімати.
"Не сплю... дивлюсь перший монтаж програми Ле Маршрутка... Це просто сльози... біль і неймовірні герої нашого часу", — зізнається ведуча.
У кадрі, на самому старті зйомок, Нікітюк позує на тлі тієї самої маршрутки, але простріленої ворожими кулями та осколками, та міркує, що робити далі.
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"Ми розвивали внутрішній туризм нашої країни, ми возили людей. Ця маршрутка була набита людьми, героями. В Маріуполі, в Запорізькій області... І що тепер робити...", — говорить ведуча.
Нагадаємо, Леся Нікітюк зводила свого "мецената" в салон і показала результат.
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