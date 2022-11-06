Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який у 2020 році вирішив одружитися з нотаріусом Христиною відразу ж після розлучення з колишньою дружиною, яка народила йому двох дітей. Як виявилося, щастя недовго тривало, адже пара з кінця літа цього року перестала разом з'явитися. За словами телеведучого Слави Дьоміна, все почалося з поїздки Володимира до Канади до дітей.

А нещодавно стало відомо, що пара розлучилася і вже отримала документи із суду. Про це повідомили ТГ-каналу КП джерела в оточенні пари, підтверджуючи припущення фанатів.

Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка опублікувала фото, де позує у стильному образі.

"Постаріла від стресу", - написала одна з фанаток, якій Христина вирішила все ж таки відповісти в сторіс.

"Хельга переживає за мою молодість. Боже, як тепер жити із цими думками", - відповіла дружина Остапчука.

Нагадаємо, дружина Остапчука на тлі новини про розлучення здивувала кадрами за кордоном .

А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука після новини про розлучення емоційно звернулася до українців .

Також Politeka писала, що екс-дружина Остапчука вразила видом на прогулянку



