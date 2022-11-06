Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который в 2020 году решил женится на нотариусе Кристине сразу же после развода с бывшей женой, которая родила ему двоих детей. Как оказалось, счастье недолго длилось, ведь пара с конца лета текущего года перестала вместе появлятся. По словам телеведущего Славы Демина, все началось с поездки Владимира в Канаду к детям.

А недавно стало известно, что пара развелась и уже получила документы из суда. Об этом сообщили тг-каналу КП источники в окружении пары, подтверждая догадки фанатов.

Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда опубликовала фото, где позирует в стильном образе.

"Постарела от стресса", - написала одна из фанаток, которой Кристина решила все же ответить в сторис.

"Хельга переживает за мою молодость. Боже, как теперь жить с этими мыслями", - ответила жена Остапчука.

Напомним, жена Остапчука на фоне новости о разводе удивила кадрами за границей

А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука после новости о разводе эмоционально обратилась к украинцам

Также Politeka писала, что экс-жена Остапчука впечатлила видом на прогулке



