Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который в 2020 году решил женится на нотариусе Кристине сразу же после развода с бывшей женой, которая родила ему двоих детей. Как оказалось, счастье недолго длилось, ведь пара с конца лета текущего года перестала вместе появлятся. По словам телеведущего Славы Демина, все началось с поездки Владимира в Канаду к детям.
А недавно стало известно, что пара развелась и уже получила документы из суда. Об этом сообщили тг-каналу КП источники в окружении пары, подтверждая догадки фанатов.
Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда опубликовала фото, где позирует в стильном образе.
"Постарела от стресса", - написала одна из фанаток, которой Кристина решила все же ответить в сторис.
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"Хельга переживает за мою молодость. Боже, как теперь жить с этими мыслями", - ответила жена Остапчука.
Напомним, жена Остапчука на фоне новости о разводе удивила кадрами за границей
А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука после новости о разводе эмоционально обратилась к украинцам
Также Politeka писала, что экс-жена Остапчука впечатлила видом на прогулке