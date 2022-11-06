Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський - відомий український співак, який прославився завдяки шоу "Голос країни", в якому здобув перемогу, перебуваючи в команді Наді Дорофєєвої. А після 24 лютого зірка активно почала збирати гроші для ЗСУ, виступаючи з вуличними концертами у рідному місті. Це викликало справжній ажіотаж у мережі та виступи Лазановського набирали мільйонні перегляди. Не забуває Сергій і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Лазановський опублікував фото, де позував біля літака. Як можна зрозуміти, Сергій перебував у аеропорту Мілана, Італія.

"Питання поставите потім. Тут у справах на два дні", - написав Лазановський у сторіс.

Минулу поїздку до Європи Сергія сприйняли в багнети. Дехто навіть припустив, що Лазановський використав гроші зі зборів для особистих цілей.

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