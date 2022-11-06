Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря шоу "Голос країни", в котором одержал победу находясь в команде Нади Дорофеевой. А после 24 февраля звезда активно начал собирать деньги для ВСУ, выступая с уличными концертами в родном городе. Это вызвало настоящий ажиотаж в сети и выступления Лазановского набирали миллионные просмотры. Не забывает Сергей и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Лазановский опубликовал фото, где позировал у самолета. Как можно понять, Сергей находился в аэропорту Милана, Италия.

"Вопросы поставите потом. Тут по делам на два дня", - написал Лазановский в сторис.

Стоит отметить, что прошлую поездку в Европу Сергея восприняли в штыки. Некоторые даже предположили, что Лазановский использовал деньги со сборов для личных целей.

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