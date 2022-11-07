Комаров має брата Миколая та сестру Ангеліну, які є двійнятами та молодші за нього на шість років. На своїй сторінці в Instagram Ангеліна Комарова поділилася своїм щастям: вона стала мамою.

Сестра телеведучого дізналася, що вагітна, на четвертий день повномасштабної війни, а вже 1 листопада народила сина. Через кілька днів після пологів на своїй сторінці в Instagram вона розмістила пост, у якому привітала малюка з днем народження.

При цьому Ангеліна вирішила епатувати публіку, показавши після серії зворушливих фото, де вона ніжно тримає дитину на руках, ефектне фото в повний зріст, на якому видно, що вона взула туфлі на екстремально високих підборах із платформою.

Ім'я малюка сестра Дмитра Комарова поки не розкриває. Крім синочка, вона вже виховує дворічну доньку Алісу.

У коментарях зіркову матусю та її сиа засипали привітаннями:

"Вітаю маленького українця! Нехай росте здоровим, щасливим, розумним хлопчиком 😊🥰 А матуся красуня 😍, як вам вдалося бути такою красивою в пологовому навіть не уявляю";

"Наймодніша мати!";

"Мої вітання, люба! Ти - не просто чарівна мама, ти - витвір мистецтва! Захоплююсь!! ❤️".

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

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