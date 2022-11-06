Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка також була детективом шоу "Маска". А після 24 лютого Оля поїхала давати благодійні концерти, збираючи гроші для України. А нещодавно зірка скаржилася, що через повномасштабне вторгнення вона не має грошей навіть на оплату навчання доньці, адже вона не відкладала зароблені кошти. Це спричинило різку критику Олі від українців. Але вже відомо, що дочка Полякової вступила до Лондона.

Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Полякова вирішила опублікувати фото у сторіс Інстаграм, де була разом із грузинським співаком Анрі.

"Анрі. Моє грузинське кохання. З днем ​​народження, талановитий, красивий і щедрий. Будь щасливий", - написала Полякова у своєму сторіс, звертаючись до грузинського колеги.

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