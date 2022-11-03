Оля Полякова отметила, что до последнего момента не знала, кто будет ее партнером, но тперь рада и они вмемте исполняют важное задание.

31 октября, стартовали прямые эфиры "Танцев со звездами" Грузия, где участвует украинская артистка Оля Полякова. Ее партнером стал украинский танцовщик Макс Ежов. В утреннем проекте "Сніданок з 1+1" артистка рассказала, почему согласилась принять участие в грузинских танцах.

Оля Полякова отметила, что до последнего момента не знала, кто будет ее партнером.

"Для нас это был сюрприз от продюсеров. Я думала, что буду танцевать с каким-нибудь зажигательным грузином, на что мне так и сказали: "Будет у тебя зажигательный грузин" и привезли Максима из Украины", — поделилась певица.

Оля Полякова призналась, что у них есть два задания - первая миссия на грузинском проекте – не дать миру забыть о войне в нашей стране, а также презентовать проект "Незламні", амбасадором которого является исполнительница. Он нацелен на сбор 1 млн гривен на бионические протезы для украинцев, пострадавших во время войны.



Кроме того, тренер "Голосу країни" акцентировала, что грузины невероятно поддерживают украинцев в борьбе за свободу, ведь сами были жертвой российской агрессии, когда танки рф вторглись в их страну.

Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Оля Полякова запела на украинском, впервые сменив образ "Королевы ночи".