Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда также была детективом шоу "Маска". А после 24 февраля Оля отправилась давать благотворительные концерты, собирая деньги для Украины. А недавно звезда жаловалась, что из-за полномасштабного вторжения у нее нет денег даже на оплату учебы дочери, ведь она не откладывала заработанные средства. Это стало причиной резкой критики Оли от украинцев. Но уже известно, что дочь Поляковой поступила учится в Лондон.

Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Полякова решила опубликовать фото в сторис Инстаграм, где была вместе с грузинским певцом Анри.

"Анри. Моя грузинская любовь. С днем рождения, талантливый, красивый и щедрый. Будь счастливый", - написала Полякова в своем сторис, обращаясь к грузинскому коллеге.

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