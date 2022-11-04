Украинская певица Оля Полякова теперь не только тренер в вокальном проекте «Голос країни», но и участница шоу «Танцы со звездами».

Правда, не украинского, а грузинского, пишет Politeka.net.

Напомним, на днях Полякова призналась, что уже не первую неделю буквально до потери сознания тренируется, готовясь вернуться на паркет, ведь она стала интернациональным участником танцевального шоу в Грузии.

Партнером Поляковой стал украинский танцор Макс Ежов, который, напомним, также является участником ее шоу-балета. Кроме того, Ежов принимал участие в «Танцях з зірками» в паре с Лесей Никитюк.

Артистка говорит, что ее главная миссия на грузинском шоу не дать миру забыть о войне и собрать деньги для помощи украинцев, пострадавших во время войны.

Говоря об отношении грузинов к украинцам, Полякова заверила, что оно очень хорошее.

«Они активно поддерживают, все время пытаются чем-нибудь помочь. На каждом шагу украинские флаги, выходишь в аэропорту и сразу видишь наш флаг. И ты понимаешь, что здесь тебе рады, не обидят, накормят и споют песню», - рассказала певица.

Полякова уже успела увидеться с украинскими беженцами, которые бежали в Грузию от войны.

«Собирали их и встречались вместе, плакали, все поддерживают друг друга», - рассказала певица.

Напомним, певица Джамала принимала участие в польских «Танцах со звездами». Ей удалось продержаться до шестого эфира.

Также сообщалось, что Полякова посвятила свой новый хит россиянам.

Кроме того, Politeka.net писала, что Полякова рассказала о сложностях на проекте "Голос країни".

Ранее Полякова разразилась гневом после того, как в России украли ее песню неудобным образом.