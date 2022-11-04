Правда, не украинского, а грузинского, пишет Politeka.net.
Напомним, на днях Полякова призналась, что уже не первую неделю буквально до потери сознания тренируется, готовясь вернуться на паркет, ведь она стала интернациональным участником танцевального шоу в Грузии.
Партнером Поляковой стал украинский танцор Макс Ежов, который, напомним, также является участником ее шоу-балета. Кроме того, Ежов принимал участие в «Танцях з зірками» в паре с Лесей Никитюк.
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Артистка говорит, что ее главная миссия на грузинском шоу не дать миру забыть о войне и собрать деньги для помощи украинцев, пострадавших во время войны.
Говоря об отношении грузинов к украинцам, Полякова заверила, что оно очень хорошее.
«Они активно поддерживают, все время пытаются чем-нибудь помочь. На каждом шагу украинские флаги, выходишь в аэропорту и сразу видишь наш флаг. И ты понимаешь, что здесь тебе рады, не обидят, накормят и споют песню», - рассказала певица.
Полякова уже успела увидеться с украинскими беженцами, которые бежали в Грузию от войны.
«Собирали их и встречались вместе, плакали, все поддерживают друг друга», - рассказала певица.
Напомним, певица Джамала принимала участие в польских «Танцах со звездами». Ей удалось продержаться до шестого эфира.
Также сообщалось, что Полякова посвятила свой новый хит россиянам.
Кроме того, Politeka.net писала, что Полякова рассказала о сложностях на проекте "Голос країни".
Ранее Полякова разразилась гневом после того, как в России украли ее песню неудобным образом.