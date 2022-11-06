Моніка Беллуччі - відома західна актриса, яка стала популярною серед українців ще у 90-х. Зараз зірці 58 років, і вона продовжує виглядати розкішно. Знаменитість ніяк не коментувала війну в Україні та навіть встигла вляпатися у скандал, з'явившись у сукні від російського дизайнера. При цьому Беллуччі вирішила від російського хештегу у своїх публікаціях, який постійно використовувала раніше. Не забуває Моніка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Беллуччі поділилася фото, де позувала до пальта.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Богиня", "Завжди красуня", "Ти прекрасна", "Виходь за мене заміж, нормально дуже добре", "Ця жінка як вино .......", "Ти залишаєшся найкрасивішою жінкою у світі".
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