Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная западная актриса, которая стала популярной среди украинцев еще в 90-х. Сейчас звезде 58 лет и она продолжает выглядеть роскошно. Знаменитость никак не комментировала войну в Украине и даже успела вляпаться в скандал, появившись в платье от российского дизайнера. При этом Беллуччи решила от российского хэштега в своих публикациях, который постоянно использовала ранее. Не забывает Моника и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Беллуччи поделилась фото, где позировала в пальто.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Богиня", "Всегда красавица", "Ты прекрасная", "Выходи за меня замуж, нормально очень хорошо", "Эта женщина как вино .......", "ты остаешься самой красивой женщиной в мире".

Напомним, юная дочь Моники Беллуччи задумалась о кино и взбесила фанатов матери

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