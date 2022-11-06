Актриса Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" показала, хто її затримує у ліжку, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Також знаменитість займається спортом, вражаючи своєю розтяжкою, та вчить українців сісти на шпагат. А нещодавно Нікітіна почала освоювати танці на пілоні. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Катя поділилася кадрами, де лежала у ліжку. Зірка взялася рукою за голову, поки поряд з нею лежала кішка.

"Від як з нею можна рано встати і щось встигнути? Її мурчання це просто пастка. Хорошого дня", - написала Нікітіна.

А потім Катя показала, як опинилася на СТО. Як можна зрозуміти, у зірки сталася якась проблема з автомобілем.

"Ну, привіт", - написала Нікітіна, поділившись фотографією в сторіс.

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