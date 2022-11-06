Актриса Катя Никитина из "Женского квартала" показала, кто ее задерживает в постели, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Также знаменитость занимается спортом, впечатляя своей растяжкой, и учит украинцев сесть на шпагат. А недавно Никитина начала осваивать танцы на пилоне. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Катя поделилась кадрами, где лежала в кровати. Звезда взялась рукой за голову, пока рядом с ней лежала кошка.

"От как с ней можно рано встать и что-то успеть? Ее мурчание это же просто ловушка. Хорошего дня", - написала Никитина.

А после этого Катя показала, как оказалась на СТО. Как можно понять, у звезды случилась какая-то проблема с автомобилем.

"Ну, привет", - написала Никитина, поделившись фотографией в сторис.

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