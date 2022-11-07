"Холостяк" Алекс Топольський розповів про свої успіхи у спорті, вразивши досягненням.

Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий український бізнесмен, який став новим "Холостяком". Зйомки проекту проходили давно, але з третього разу українці дочекалися на вихід телепроекту. І хоч вийшли лише два епізоди, не обійшлося і без скандалів навколо шоу. Спочатку було прийнято рішення зробити озвучку українською мовою однією людиною, що розлютило українців, а днями з'явилася колишня учасниця, яка розповіла про погане ставлення до проекту та сценарію, за яким знімають шоу.

Топольський продовжує активно підігрівати інтерес до шоу, постійно поділяючись цікавим у своєму блозі Інстаграм. А цього разу Алекс вирішив відповісти, чи бився він із кимось.

"Наступне питання, чи бився десь із кимось", - написав Топольський.

"Так, багато бився. У школі ходив на стрілки після уроків", - написав Алекс.

"Професійно займався карате 9 років, у багатьох змаганнях брав участь", – продовжив Топольський.

"У 18 років виборов друге місце на чемпіонаті світу в Угорщині", - додав Алекс.

Нагадаємо, учасниця, яка вилетіла з "Холостяка", вивалила брудну правду про Топольського.

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