Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен, который стал новым "Холостяком". Съемки проекта проходили давно, но с третьего раза украинцы дождались выхода телепроекта. И хоть вышли только два эпизода, не обошлось и без скандалов вокруг шоу. Сначала было принято решение сделать озвучку на украинском языке одним человеком, что разозлило украинцев, а на днях объявилась бывшая участница, которая рассказала о плохом отношении на проекте и сценарии, по которому снимают шоу.

Топольский же продолжает активно подогревать интерес к шоу, постоянно делясь интересным в своем блоге Инстаграм. А в этот раз Алекс решил ответить, дрался ли он с кем-то.

"Следующий вопрос, дрался ли где-то с кем-то", - написал Топольский.

"Да, много дрался. В школе ходил на стрелки после уроков", - написал Алекс.

"Профессионально занимался карате 9 лет, во многих соревнованиях брал участие", - продолжил Топольский.

"В 18 лет выборол второе место на чемпионате мира в Венгрии", - добавил Алекс.

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