Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою Михайла Хоми з гурту Дзідзьо. Зірка має чоловіка, з яким вона вже понад 20 років, а також пара виховує сина Нестора. Не забуває Цибульська і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На цей раз Оля поділилася відео, в якому розповіла, чого хоче жінка.

"У 15 я хотіла бюст, у 20 я хотіла новий мобільний телефон, у 25 божевільний кекс, а у 36 кожна жінка хоче спокою... І бюст", - сказала Цибульська.

"Тобі скільки років?", - Запитала Оля.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"А мені 37 і як так замучилась, що почуваюся на 70", "Оля, сто відсотків правда", "Як я вас розумію, бо теж 36", "Ніколи не сказала б, що 36. Розкішна, неймовірно красива жінка" , "А я хочу халви))))) чекаю нову свиту) я люблю з Горішками)))", "Мені 37, моя мрія: лежу на дивані, нікого немає, тихо, читаю книгу і жру шоколадку. І головне щоб ніхто не дзвонив".

Нагадаємо, Цибульська звернулася до українців із несподіваним питанням

А ще Politeka повідомляла, що Цибульська вилала українців після побаченого в музичних чартах.

Також Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська жорстко пройшлася українцями через музику .



