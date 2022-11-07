Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой Михаила Хомы из группы Дзидзьо. У звезды есть муж, с которым она уже более 20 лет, а также пара воспитывает сына Нестора. Не забывает Цибульская и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Оля поделилась видео, в котором рассказала, чего хочет женщина.

"В 15 я хотела бюст, в 20 я хотела новый мобильный телефон, в 25 сумасшедший кекс, а в 36 каждая женщина хочет спокойствия... И бюст", - сказала Цибульская.

"Тебе сколько лет?", - спросила Оля.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"А мне 37 и как так замучилась, что чувствую себя на 70", "Оля, сто процентов правда", "Как я вас понимаю, ибо тоже 36", "Никогда не сказала бы, что 36. Роскошная, невероятно красивая женщина", "а я хочу халвы))))) жду новую свиту) я люблю с Орешками)))", "Мне 37, моя мечта: лежу на диване, никого нет, тихо, читаю книгу и жру шоколадку. И главное чтоб никто не звонил".

Напомним, Цибульская обратилась к украинцам с неожиданным вопросом

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